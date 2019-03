Algérie : que prévoit l'article 102 de la Constitution, invoqué par l'Armée pour pousser Bouteflika vers la sortie ?

Néanmoins, si en théorie un départ de Bouteflika est envisageable, en raison de son état de santé plus que précaire depuis plusieurs années, il est peu probable qu'une telle décision soit prise dans les semaines à venir. Il faudrait que le chef de l'Etat choisisse de démissionner ou bien que le président du Conseil constitutionnel se prononce en faveur d'un "empêchement". Or, ce dernier n'est autre que Tayeb Belaiz, un proche du président, désigné président du Conseil constitutionnel en février dernier par le président Bouteflika en personne. Sous Bouteflika, il a notamment occupé les postes de ministre de l'emploi et de la solidarité nationale, ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur.