Manifestations aux États-Unis : Donald Trump veut déclarer les "Antifas" comme terroristes

Le ministre de la Justice William Barr a indiqué dans un communiqué que le FBI était chargé d'identifier les organisateurs des désordres. "La violence organisée et menée par Antifa et d'autres groupes similaires (...) est du terrorisme intérieur et sera traitée comme tel", a-t-il indiqué dans un communiqué.

"Il est faux de dire que la plupart des gens (...) qui ont causé ces dégradations s'identifient comme Antifa ou anti-fascistes. Il n'y a aucune preuve de cela", affirme Mark Bray, auteur du livre "L'antifascisme". Pour lui, "c'est une manœuvre de la droite pour délégitimer ce mouvement de protestation".

Si une importante partie des heurts les plus graves, notamment à New York, ont eu lieu en soirée après la conclusion des marches les plus importantes, la violence s'est aussi exprimée en plein jour dans certaines villes. A Philadelphie, des manifestants issus des grands cortèges ont mis le feu à des véhicules de police en plein après-midi et à Chicago, d'autres ont retourné une voiture de patrouille.