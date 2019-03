Manifestations en Algérie : "La population algérienne cherche un changement radical profond"

LCI : Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes, a estimé lundi sur France 2 qu'"une déstabilisation de l'Algérie pourrait entraîner une déferlante migratoire sans précédent sur l'Europe". Qu'en est-il réellement ?





Brahim Oumansour : On comprend cette inquiétude, que moi-même je ressens en France. Mais elle n'existe que chez les personnes qui ne connaissent pas l'Algérie. C’est une vision simpliste des choses. L’Algérie est un pays très stable. Premièrement sur le plan structurel, le pays a des institutions solides, comme l’armée et l’administration, malgré la corruption. Deuxièmement, il y a aussi l’expérience, l’histoire du pays. Aujourd’hui, aucun des deux partis, c’est-à-dire la population et le régime, ne souhaite aller dans une confrontation violente. On ressent une prudence qui émane des deux camps.





Alors même s’il y a une dégradation de la situation, et même si on suit le scénario le plus pessimiste, avec des émeutes par exemple, l’armée algérienne se chargera rapidement de sécuriser le territoire. On peut s’imaginer que quelques groupes tentent de passer les frontières, notamment pour se rendre en France, mais ça restera très limité. Même dans le pire des cas, on ne sera certainement pas témoin d’une crise migratoire.