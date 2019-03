Manifestations en Algérie : les réseaux sociaux au cœur de la contestation

D’autres pages, anonymes, permettent aussi de partager massivement des photos, caricatures, vidéos et textes qui font rapidement le "buzz". Parmi elles on peut citer "1.2.3 viva l’Algérie", qui partage des messages de pacifisme et de citoyenneté, et possède une communauté de plus de 950.000 personnes. Mais aussi "DzWikileaks" qui, avec plus de 300.000 internautes, réalise notamment des directs. Chacun d’eux atteint au minimum 2.000 vues en une heure.





"La révolution des jeunes Algériens" et "Non au cinquième mandat" font également partie des lieux de paroles et de partages qui permettent la diffusion rapide de messages dans la population algérienne. Une communauté en ligne qui permet aussi bien d’entretenir le mouvement que de le solidifier autour du civisme et du pacifisme. Pour la manifestation de ce vendredi, les événements étaient multiples, sans qu’aucun n'émerge plus que les autres. Parmi eux, celui baptisé "Un million et demi dans la rue : Marquons la symbolique !" comptabilisait par exemple près de 6.000 participants pour 46.000 personnes intéressées. C’est à peine moins que l’appel lancé aux femmes à rejoindre les cortèges ou celui pour une manifestation "en musique" des artistes.