Algérie : le cousin (et homonyme) de Rachid Nekkaz prend sa place pour la course à la présidentielle

IMBROGLIO - Rachid Nekkaz est un habitué des coups médiatiques et des buzz sur les réseaux sociaux. Son dernier en date : s'être fait remplacer par un "cousin homonyme" à l'élection présidentielle algérienne. Le but ? S'imposer dans la course malgré le refus du Conseil constitutionnel d'accepter son dossier de candidature.