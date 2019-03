Manifestations en Algérie : les femmes en première ligne

Au lendemain de l'appel de l'armée algérienne à la destitution d'Abdelaziz Bouteflika, de nouvelles manifestations ont eu lieu ce mercredi 27 mars 2019 à Alger. Depuis des semaines, la population n'hésite plus à réclamer ouvertement le départ du président algérien. Les femmes sont particulièrement mobilisées depuis le début de cette révolte populaire.



