Manifestations en Algérie : les raisons de la révolte

Jamais les mobilisations populaires en Algérie n'ont pris une telle ampleur depuis plus de 30 ans. La révolte est issue du mouvement créé par les étudiants du pays via les réseaux sociaux. Selon le journaliste Mohamed Sifaoui, les manifestants sont, pour la plupart, des jeunes qui "ont vu leurs perspectives d'avenir bouchées par une politique qui ne leur a absolument rien offert". Qui sont-ils ? Que demandent-ils exactement ?



