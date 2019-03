Manifestations en Algérie : que sait-on de l'état de santé d'Abdelaziz Bouteflika ?

Ce jeudi, dans un message diffusé à l'agence officielle AFS, Abdelaziz Bouteflika a en tout cas appelé à "la vigilance" contre une possible "infiltration" de l'actuel mouvement de contestation contre sa candidature, susceptible selon lui de provoquer le "chaos". "Nombre de nos concitoyens et concitoyennes" ont manifesté "à travers les différentes régions du pays, afin d'exprimer pacifiquement leurs opinions", indique Abdelaziz Bouteflika, sans évoquer le mot d'ordre de rejet de sa candidature à la présidentielle du 18 avril.





Dans ce message, délivré à l'occasion de la Journée internationale de la Femme du 8 mars, le chef de l'Etat "se félicite de cette maturité de (ses) concitoyens (...) et du fait que le pluralisme démocratique, pour lequel nous avons tant milité, soit désormais une réalité palpable".





"Néanmoins, nous nous devons d'appeler à la vigilance et à la prudence quant à une éventuelle infiltration de cette expression pacifique par une quelconque partie insidieuse, de l'intérieur ou de l'extérieur, qui pourrait (...) susciter la Fitna (discorde) et provoquer le chaos avec tout ce qu'ils peuvent entraîner comme crises et malheurs", met-il en garde. "Je vous exhorte aujourd'hui tous, et en premier lieu les mères, à veiller à la préservation de l'Algérie, en général, et de ses enfants en particulier", ajoute-t-il, après avoir rappelé la "tragédie nationale" de la décennie de guerre civile (1992-2002).