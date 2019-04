Manifestations en Algérie : qui sont les "3B" dont le peuple réclame le départ?

Il est lui aussi l'un des hommes forts de l'ancien gouvernement d'Abdelaziz Bouteflika. Cependant, il rompt avec le "clan Bouteflika". Plus jeunes qu’eux, adepte des réseaux sociaux, diplômé de l’ENA d’Alger et originaire de la capitale, il est même un temps devenu la coqueluche des médias grâce à son dynamisme et sa faculté à répondre aux questions sur tous les dossiers d’actualité. Il est issu d’une génération plus jeune que celle de l’ancien président. Et serait donc surtout un proche de Nacer Bouteflika, le frère cadet du président Bouteflika, selon plusieurs médias algériens et Middle East Eye, un site anglais spécialisé sur les questions du Moyen-Orient.





Mais cet homme est mal perçu par les manifestants. Nommé Premier ministre le 11 mars dernier, il était jusqu'alors ministre de l'Intérieur depuis 2015. Il était alors chargé d'organiser les dernières élections. Boycottées par plusieurs têtes de l’opposition qui les jugeaient frauduleuses, elles avaient permis au président Bouteflika de gagner avec 82% des voix. Un passé que le quotidien El Watan, partisan de la contestation décrit dans un édito comme un "parcours peu honorable d’ingénieur en chef de la fraude électorale et d’ennemi des libertés".