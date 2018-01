Manifestations en Iran : le régime iranien, comment ça marche ?

Le système iranien est complexe, car il s'appuie sur diverses institutions. Par exemple le Conseil des gardiens de la Constitution : composé de douze membres (six religieux, six juristes), il a un rôle crucial puisque – comme son nom l'indique – il a pour but d'interpréter la Constitution. Il peut aussi s'opposer à des projets de loi approuvés par le Parlement, et se prononcer sur les candidats aux diverses élections.





Le Parlement est, quant à lui, composé de 290 membres sont élus au suffrage universel direct pour quatre ans pour approuver la nomination des ministres ou renverser l'exécutif.





L'Assemblée des experts est composée, pour sa part, de 86 membres. Elle a pour objectif de désigner le successeur du Guide.





Le Conseil de discernement est chargé de conseiller le guide suprême et de trancher les différends entre le Parlement et le Conseil des gardiens de la Constitution.





Enfin, les Gardiens de la révolution constituent l'armée d'élite d'Iran.





Pour résumer, la République islamique "est un régime multi-céphale, avec plusieurs grands pôles de pouvoir, certains officiels (comme le président et le Guide suprême), et d'autres plus officieux, conclue Vincent Eiffling. A savoir les Gardiens de la révolution, qui possèdent un vrai poids politique, ou les fondations religieuses."