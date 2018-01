Manifestations en Iran : le coup de poker de Hassan Rohani

"Les prix augmentent sur les produits de premières nécessités, les pensions diminuent, d'autres ne sont plus payées… Les Iraniens s'attendaient à une croissance économique en flèche après l'adoption de l'accord sur le nucléaire, et à la place on leur annonce un budget d'austérité", constate pour LCI Vincent Eiffling chercheur associé à l'université catholique de Louvain et spécialiste de l'Iran. Et d'ajouter : "Les couches populaires ont le sentiment d'être les "oubliés", qu'ils ne sont pas pris en compte par le gouvernement." Selon le chercheur, Hassan Rohani aurait tout à perdre si le mouvement venait à prendre de l'ampleur. "La situation est dangereuse : il a fait mine de comprendre les manifestations, en reconnaissant des revendications légitimes. Mais si la contestation ne faiblit pas, les conservateurs pourraient prendre la main dans l'échiquier politique iranien."





L'hypothèse selon laquelle Hassan Rohani pourrait tirer profit des troubles actuels n'est cependant pas à exclure. "Si le mouvement s'essouffle, il pourrait s'en trouver renforcer en disant que le pays a échappé à une crise grave et qu'il faut avancer dans la direction que lui-même préconise", estime Vincent Eiffling. Selon le chercheur, "le président a d'ailleurs préparé le terrain dans son discours, mardi, en disant : "Si nous en sommes là, c'est car mes idées ne sont pas appliquées correctement."