Manifestations en Tunisie : "La population a atteint un point de rupture"

LCI : Les manifestations de ces derniers jours sont-elles une réaction au récent budget d'austérité ou le symptôme d'une crise plus profonde ?

Béligh Nabli : Elles révèlent en effet une crise, dans la mesure où, depuis la chute de Ben Ali et la période de transition démocratique qui a suivi, la Tunisie vit au rythme de mobilisations sociales et de grèves. C'est l'une des caractéristiques de sa transition démocratique. Mais il faut reconnaître que ces jours-ci, nous assistons à un mouvement d'une intensité plus importante. Comme si la population avait atteint un point de rupture, qui s'est manifesté lors du débat autour de la loi de finance, puis de sa récente adoption. Celle-ci confirme une politique d'austérité dans laquelle s'est engagé le gouvernement. En outre, il prévoit une augmentation de la TVA et donc du coût de la vie, ainsi que de nouvelles taxes. Cette loi de finances n'a fait que confirmer l'idée selon laquelle il n'y avait pas de perspective d'amélioration pour les Tunisiens concernant le coût de la vie.

LCI : Dans quelle mesure le quotidien pâtit de cette politique d'austérité ?

Béligh Nabli : Derrière les chiffres macroéconomiques, il y a une vraie réalité. Nous avons noté une inflation de 6.5% en décembre 2017, cela se vérifie notamment sur des produits de première nécessité, l'alimentation. La Tunisie doit importer une part importante de sa nourriture. Or, la monnaie nationale a été dévalorisée de près de 30% en moins de 2 ans, synonyme d'augmentations dans les achats du quotidien.