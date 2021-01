Manifestations pro-Navalny en Russie : le Kremlin minimise, Washington condamne

"Navalny, on est avec toi !", "Poutine voleur !"... Une fronde populaire s'est emparée de la Russie après l'arrestation de l'opposant Alexeï Navalny il y a quelques jours. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées samedi dans des dizaines de villes russes, de Moscou à Vladivostok, en Extrême-Orient russe, à l'appel de cet ennemi juré du Kremlin pour exiger sa libération. Ces manifestations non autorisées ont donné lieu à des arrestations, parfois brutales, et des affrontements entre les protestataires et la police. Près de 3.500 manifestants au total ont été arrêtés lors de ces rassemblements, une échelle sans précédent ces dernières années, selon l'ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations de protestation.