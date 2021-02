Manifestations en Russie : "La relation entre la société et le pouvoir se dégrade"

Face à la colère de la rue, le Kremlin sort la carte de la répression. Plus de 5.000 arrestations ont eu lieu dimanche en Russie, les autorités cherchant à contenir le mouvement populaire réclamant la libération de l'opposant Alexeï Navalny. Alors que des rassemblements avaient déjà eu lieu une semaine plus tôt en dépit du même dispositif de sécurité, les matraques suffiront-elles à faire taire la contestation ?

Les manifestants qui ont battu le pavé ce week-end en Russie l'ont-ils fait pour soutenir Alexeï Navalny ou pour critiquer Vladimir Poutine ?

Sans doute un peu des deux. Il y a des sentiments mêlés au sein de ces manifestants. Celui d'une injustice, d'une immoralité concernant l'arrestation de Navalny. Mais aussi un fond de mécontentement de la part d'une partie de la population qui voit depuis vingt ans les mêmes personnes en pouvoir, l'impression d'une impunité générale alors qu'un citoyen qui ose se plaindre peut se retrouver en prison. Les gens se disent qu'ils doivent désormais choisir leur camp, qu'ils ne peuvent plus rester à observer ce qu'il se passe en Russie. Sur les pancartes, on voyait d'ailleurs différents slogans : "Liberté pour Navalny", "Poutine voleur" ou "relâchez les prisonniers politiques".

Est-il possible d'établir le profil-type de ces manifestants ?

Il y a eu quelques sondages effectués dans la foule : même s'ils sont à prendre avec prudence, il montre que la moyenne d'âge se situe autour de 30 ans. En outre, 40% d'entre eux manifesteraient pour la première fois. Il y a un peu de tout : ceux qui ont manifesté à Moscou il y a dix ans après la falsification des résultats de l'élection parlementaire, et d'autres qui rejoignent le mouvement. Ces derniers n'ont connu que Vladimir Poutine au pouvoir. Or le pays n'est pas fermé, il n'y a plus de rideau de fer, cette population voyage et se pose des questions à son retour sur l'immobilisme au sein de son pays.