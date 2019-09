Manifestations réprimées en Egypte

JT 13H - De violentes manifestations ont éclaté à Suez, à Alexandrie et au Caire pour réclamer le départ du président al-Sissi du pouvoir.

Des centaines de personnes sont descendues dans les rues égyptiennes depuis le 20 septembre 2019 pour réclamer la démission d'al-Sissi de son poste présidentiel. A Suez, à Alexandrie et au Caire, des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Bravant les interdictions de manifestations, les protestataires dénoncent la répression sans merci menée par le régime.



