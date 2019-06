Marches des fiertés : retour sur 50 ans de lutte pour les droits LGBTQ+

Cela fait 50 ans que tous les mois de juin, partout dans le monde, les membres de la communauté LGBTQ+ descendent dans la rue pour défendre et revendiquer leurs droits, lutter contre l'homophobie et la transphobie. C'est en juin 1969 qu'a eu lieu la première marche des fiertés à New York. Ses participants protestaient contre une descente de police survenue quelques jours plus tôt au Stonewall Inn, un bar gay de la ville, après laquelle des affrontements durèrent plusieurs jours entre les personnes présentes dans l’établissement et les forces de l’ordre.





La première marche des fiertés officielle, la Christopher Street Liberation Parade, eut lieu un an après, le 28 juin 1970. En Europe, il fallut attendre avril 1972 pour voir défiler la première marche des fiertés, à Münster, en Allemagne. La France dû attendre 1981.