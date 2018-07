Mardi 10 juillet : la revue de presse de Natacha Polony

Le match France-Belgique en demi-finale du Mondial suscite l'intérêt de la presse ce mardi. En couverture du Parisien : "On rêve de beaux souvenirs !". A la Une de Libération : "Frères à demi". En première page de Nice Matin : "Diablement excitant". La Nouvelle République titre en Une : "Diables rouges ou paradis bleu". En couverture du Courrier de l'Ouest : "Anges bleus contre Diables rouges". A la Une de Charente Libre : "La fête des voisins". Paris-Normandie publie en première page : "Pas de blague les Bleus !". Sud Ouest titre en couverture : "Pas de blague !". La Une du Berry Républicain s'intitule : "Demie sous pression". En première page de Libération Champagne : "Ce soir, il faudra avoir la frite". En couverture de L'Equipe : "Une foi". Autre sujet à la Une du Figaro : "Theresa May déstabilisée par la révolte du pro-Brexit". En couverture de L'Opion : "Brexit : what chaos !". Autre thème en première page des Echos : "Macron change de ton mais garde le cap des réformes". Guillaume Tabard titre son édito dans Le Figaro : "Retour aux fondamentaux initiaux du macronisme". Cécile Cornudet opte pour son édito dans Les Echos : "Macron, l'homme qui se rêvait moins seul". Dans Midi Libre, Yann Marek titre son édito : "Révision du moteur". Dans Sud Ouest, Yves Harté intitule : "Les discours du Président". Jean-Michel Helvig titre son édito dans La République des Pyrénées : "Macron : un discours de campagne". Dans Le Figaro, Jean-Pierre Robin opte pour son édito : "Macron n'a pas réussi à être le sauveur tant désiré de l'Europe". Une interview d'Olivier Blanchard au Monde s'intitule : "Les élites ont trop fait confiance au capitalisme". Un autre article du même quotidien s'intitule : "Goldman Sachs raconte n'importe quoi". Enfin, l'article du jour est publié au Figaro : "Quand l'hérédité se passe de l'ADN".



