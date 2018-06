Mardi 12 juin : la revue de presse de Natacha Polony

La rencontre Donand Trump-Kim Jong-Un suscite l'intérêt de la presse ce mardi. A la Une du Times : "Trump-Kim meeting is summit of the century". En couverture de Libération : "Sommet Kim-Trump : historique ou hystérique, cochez la bonne réponse". Le même quotidien opte pour son édito : "Quitte ou double". L'Opinion titre : "Comment le sommet Kim-Trump bouleverse le rapport de force géopolitique en Asie". Autre sujet, toujours dans L'Opinion : "La Chine demeure un acteur incontournable". Le Figaro intitule : "La coalition introuvable face à la Chine".



Ce mardi 12 juin 2018, Natacha Polony, dans sa chronique "Polony sans filtre", nous présente la revue de presse du jour. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 12/06/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.