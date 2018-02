Mardi 13 février : la revue de presse de Natacha Polony

Les maths sont les principales sources de préoccupation des journaux de ce mardi. En couverture de La Liberation, on peut lire : "Villani le boss des maths". Et pour son édito : "Calcul". L'édito du Sud-Ouest s'intitule : "Maths et échecs". Dans L'Union, Sébastien Lacroix titre son édito : "Demain, tout le monde aura la bosse". Un article sur Slate s'intitule également : "Les nouvelles calculatrices vont semer la zizanie au bac 2018". Par ailleurs, le détachement du travail est aussi un sujet qui intéresse la presse. L'Opinion titre : "Travail détaché : des contrôles durcis pour que la croissance profite aux emplois nationaux". Pour son éditorial, Nicolas Beytout opte pour : "Travailleurs détachés, un symptôme français". Autre sujet, la Libération titre : "En vue des européennes, les partis cherchent l'élu". Un article dans Le Figaro s'intitule : "Macron avance ses pions en vue des européennes". Le Monde publie deux articles : "Macron et LRM se préparent aux scrutins intermédiaires" et "La bataille de Paris est engagée". Le Parisien opte pour le titre : "Pécresse, l'hypothèse Paris". Enfin, l'article du jour a été publié par Le Figaro : "En Californie, les débuts chaotiques de la légalisation du cannabis".



