Mardi 15 mai : la revue de presse de Natacha Polony

Les affrontements dans la bande de Gaza suscitent l'intérêt de la presse ce mardi. En Une du Figaro : "Ambassade américaine à Jérusalem : Gaza s'embrase". En couverture de La Dépêche : "Proche-Orient : l'embrasement". En Une de Libération Champagne : "Journée rouge sang à Gaza". En couverture de Libération : "Jérusalem-Gaza Une Ambassade et un massacre". Alexandra Schwartzbrod titre son édito dans le même quotidien : "Spirale". Dans L'Opinion, Jean-Dominique Merchet titre : "Gaza : pourquoi Israël se sent menacé par la Marche du retour". Alain Dusart opte pour son édito dans Le Républicain Lorrain : "Un fantôme à Jérusalem". Dans La République des Pyrénées, Jean-Michel Helvig titre son édito : "Jérusalem : Trump allume un baril de poudre". Dans La Croix, Guillaume Goubert opte pour son édito : "Triste grand jour pour Israël". Autre sujet en Une de L'Opinion : "Islam de France : Macron face au casse-tête de l'argent". Technikart publie : "Peut-on (encore) coucher pour réussir ?". Enfin, l'article du jour est une tribune dans Libération : "C'est le camembert de Normandie AOP au lait cru qu'on assassine".



