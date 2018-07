Mardi 17 juillet : la revue de presse de Natacha Polony

La victoire de l'équipe de France en Coupe du monde suscite l'intérêt de la presse ce mardi. A la Une de Libération : " La prolongation". En couverture du Figaro : "Merci !". A la Une du Parisien : "Le retour des héros". La Croix titre : "Prolonger l'élan". Le Parisien intitule : "La France est si belle quand elle est heureuse... Cela faisait pas mal de temps que ce n'était pas arrivé". A la Une de L'Union : "Le sacre des champs". Le même quotidien titre : "Le plus grand danger pour le Président serait de tomber dans la tentation de la récupération". Le Parisien intitule : "Jubiler mais pas trop : le dilemme de Macron". Gorafi Sports publie : " La passation de pouvoir entre Edouard Philippe et Killian Mbappé aura lieu mercredi matin". Le site Les Jam titre : "Jeunes avec Mbappé". Le Parisien intitule : "La politique du je marche seul, c'est zéro pointé". Le Figaro titre : "CAP 2022 : les propositions de réformes radicales du rapport enterré par l'exécutif".



