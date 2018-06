Mardi 19 juin : la revue de presse de Natacha Polony

La guerre chez Les Républicains délecte la presse ce mardi. A la Une du Figaro : "Contesté, Wauquiez veut réaffirmer son autorité". En couverture de Libération : "Wauquiez dans les choux". Laurent Joffrin titre son édito dans le même quotidien : "Presse-purée". Un article au Figaro s'intitule : "L'histoire secrète du divorce Wauquiez-Calmels". Rémi Godeau opte pour son édito dans L'Opinion : "La droite la plus illibérale du monde". Dans La Croix, François Ernenwein titre son édito : "Où va la droite ?". Autre sujet à la Une du Parisien : "Opposition Et s'il ne restait qu'eux ?". Autre thème, Libération publie : "Familles immigrées séparées : Melania Trump ajoute sa voix au concert de critiques". Dans le même quotidien : "Sommet de l'UE, le pari tenu d'Angela Merkel". Un article de Renaud Girard dans Le Figaro s'intitule : "Immigration : arrêtons l'appel d'air européen !". Le site Atlantico titre : "Une ville suédoise invente un permis de mendier payant". Enfin, l'article du jour est publié au Parisien : "Mais si, les 15-25 ans aiment lire".



