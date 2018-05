Mardi 1er mai : la revue de presse de Natacha Polony

La campagne d'Emmanuel Macron suscite l'intérêt des sites d'informaiton ce mardi. Mediapart publie : "Campagne Macron : les preuves du mensonge". Autre sujet, un article de Michel Segal sur le site Causeur s'intitule : "Plan Borloo pour les banlieues : le retour des années 1980". Le 1 titre : "La France, 15 millions d'armes à feu". Un autre article de Patrick Declerck dans le même hebdo s'intitule : "Welcome to Arizona, boys !". Enfin, l'article du jour est un dossier dans Philosophie Magazine : " Le culte de la perfection. Jusqu'où faut-il s'améliorer ?".



Ce mardi 1er mai 2018, Natacha Polony, dans sa chronique Polony sans filtre, nous présente la revue de presse du jour. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 01/05/2018 présentée par Julien Arnaud sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.