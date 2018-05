Mardi 22 mai : la revue de presse de Natacha Polony

Le premier gouvernement populiste en Italie suscite l'intérêt de la presse ce mardi. En Une de Libération : "Italie, année zéro". En couverture du Parisien : "Europe : faut-il avoir peur de l'Italie ?". En Une de La Dépêche du Midi : "Ce populisme qui menace l'Europe". Dans Ouest France, Laurent Marchand titre son édito : "Entre amateurisme et radicalité". Dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace, Pascal Coquis opte pour son édito : "Turbulences". Florence Chedotal titre son édito dans La Montagne : "Le pire n'est jamais sûr". Autre sujet, Libération titre : "Parcoursup Il y a un côté hyperviolent à opérer un classement". L'Opinion publie : "Le mirage de l'enseignement supérieur pour tout le monde". Une interview de Marie Duru-Bellat dans le même quotidien s'intitule : "Nous n'avons pas seulement besoin de Bac+3 ou Bac+5 en France". Autre thème, Le Progrès titre : "Saint-Victor-sur-Rhins : le maire ferme l'école à la suite d'un problème avec un élève". Libération publie : "Un maire de la Loire ferme l'école pour dénoncer des problèmes avec deux élèves". Le site Atlantico titre : "On haïssait déjà les croix : eh bien maintenant, c'est le tour de la croix de Lorraine !". Enfin, l'article du jour est publié au Figaro : "La Polynésie, terre promise d'une île futuriste et libertarienne".



