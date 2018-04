Mardi 24 avril : la revue de presse de Françoise Degois

La grève à la SNCF continue de faire parler d'elle dans les journaux ce mardi. En couverture du Parisien : "Grève SNCF, les vrais gagnants". Libération publie : "SNCF : L'argent, nerf de la grève". Autre sujet, Renaud Girard opte pour son édito dans Le Figaro : "Trump-Macron : l'Iran, enjeu central". Les échos titrent : "Trump-Macron : les sujets qui fâchent". Béatrice Houchard titre son édito dans l'Opinion : "Avec Geneviève de Fontenay, Philippot prend des risques". Enfin, la naissance "royal baby" se retrouve en Une de la presse britannique, notamment The Guardian, The Daily Mirror, The Daily Telegraph, ou encore The Times. Par ailleurs, pour son édito dans Courrier picard, Jean-Marc Chevauché titre : "L'éclaboussure d'étoile".



