Mardi 29 mai : la revue de presse de Natacha Polony

La disparition de Serge Dassault suscite l'intérêt de la presse ce jeudi. En Une du Figaro : "Serge Dassault, la France au coeur 1925-2018". Dans le même quotidien, un édito signé Marc Feuillée et Alexis Brézet s'intitule : "Serge Dassault, un homme libre". En couverture de Libération : "Dassault tiré d'affaires". Autre sujet, L'Opinion publie : "L'Italie met l'Europe en accusation". Autre article dans L'Opinion : "Europe : la grande solitude d'Emmanuel Macron". L'Humanité titre son édito : "Aboiements". Dans Ouest France, Laurent Marchand opte pour son édito : "Une crise de la démocratie". Florence Chedotal titre son édito dans La Montagne : "Que demande le peuple ?". Le Monde publie : "Italie : les petits patrons du Nord séduits par la Ligue". Enfin, l'article du jour est publié aux Echos : "Fake news, secret des affaires : le grand paradoxe".



