Mardi 5 juin : la revue de presse de Natacha Polony

La plainte d'Anticor contre Alexis Kolher suscite l'intérêt de la presse ce mardi. Le Monde titre : "Alexis Kohler dans le viseur d'Anticor". Dans Midi Libre, Eric Marty titre son édito : "La thèse du soupçon". Olivier Pirot opte pour son édito dans La Nouvelle République : "L'affaire dans l'affaire". Autre sujet, une interview de Françoise Nyssen au Monde s'intitule : "Nous sommes en train de passer à côté des jeunes". Dans Le Télégramme, Hubert Coudurier titre son édito : "Pour le pluralisme audiovisuel". En Une de L'Opinion : "Audiovisuel public : to be or not to be BBC". Dans L'Union, Hervé Chabaud opte pour son édito : "Petit écran à micro ouvert". Dans La Montagne, Florence Chédotal titre son édito : "Faire mieux avec moins". En couverture du Parisien : "Applis antibouchons Les effets pervers de Waze". Enfin, l'article du jour est publié sur le site Reporterre : "La cantine bio de Mouans-Sartoux nourrit bien élèves et paysans".



