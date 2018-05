Mardi 8 mai : la revue de presse de Natacha Polony

La finale de la Coupe de France de football suscite l'intérêt de la presse ce mardi. En couverture de L'Equipe : "La fête à Paris". Autre sujet en Une du Parisien : "Faut-il supprimer un jour férié ?". Le Figaro titre : "Et si la France misait enfin sur ses petits surdoués ?". Le site Causeur titre : "Comment l'Education nationale noie la haine des juifs dans la lutte contre les discriminations". Le Monde publie : "Parcoursup : un vrai casse-tête pour les facs de droit". En Une de Causeur : "Mouvement étudiant, le printemps de l'ignorance". Un autre article dans le même magazine s'intitule : "La révolte des bac + zéro". Enfin, l'article du jour est publié au Monde : "Corps sans vivres".



Ce mardi 8 mai 2018, Natacha Polony, dans sa chronique "Polony sans filtre", nous présente la revue de presse du jour. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 08/05/2018 présentée par Adrien Borne et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.