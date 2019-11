Marée humaine à Alger pour une "nouvelle indépendance", 65 ans après le début de la guerre d'Algérie

Le mouvement a réuni une foule difficile à quantifier, mais comparable aux plus fortes affluences du hirak, et ce sans débordement. Une réponse aux interventions médiatiques des principaux représentants du pouvoir, qui ont tendance à minimiser leur nombre. Et notamment le nouvel homme fort de l'Algérie, le général Ahmed Gaïd Salah, qui estime que le prochain scrutin suscitait "l'adhésion totale" des citoyens. "Dégage Gaïd Salah, il n'y aura pas de vote cette année", a répondu la rue dans la journée.

"Les aînés ont combattu la France, nous on combat le système mafieux qui a confisqué notre indépendance", a affirmé à l'AFP M'hand, un retraité de 63 ans venu spécialement pour la manifestation. "On a mis la France dehors en 1962, mais on n'a pas profité de la liberté avec ce régime qui n'a pas changé depuis. On veut une Algérie nouvelle", soutenait, pour sa part, toujours auprès de l'agence, Hocine, la vingtaine. Des témoignages à l'unisson des slogans entendus toute la journée.