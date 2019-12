Marée humaine en Algérie : l'élection de Abdelmadjid Tebboune contestée par le peuple

D'après une journaliste de l'AFP présente sur les lieux, la mobilisation est aussi importante que le vendredi précédent, lorsqu'une foule immense avait défilé dans le centre de la capitale pour rejeter le scrutin présidentiel. Les manifestants brandissent des pancartes sur lesquelles on peut lire : "Tebboune ton mandat est un mandat mort né" ou encore "Votre président ne me représente pas". Toujours selon la journaliste, "les manifestants sont de tout âge et de toutes les conditions sociales, hommes et femmes ensemble, certaines voilées et d'autres en jeans et baskets."

Sur les réseaux sociaux, on peut voir de nombreuses photos de gens faisant semblant de sniffer de la cocaïne : c'est une référence au fils d'Abdelmadjid Tebboune, Khaled Tebboune, entendu dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent liée au dossier de Kamel Chikhi surnommé "Le boucher". Le fils du nouveau chef de l'Etat a été repéré par les enquêteurs sur l’affaire de saisie de 701 kg de cocaïne au port d’Oran, dans le bureau du promoteur immobilier, deux fois, lors du visionnage des enregistrements des caméras de surveillance.