Marée noire à l'Île Maurice : les coraux menacés sur le long terme

Un groupe d’expert japonais s’est rendu à l'Île Maurice pour évaluer les risques de la marée noire, provoquée par le naufrage d'un navire japonais en juillet dernier. Après avoir examiné une douzaine de zones sous-marines au Nord-ouest de l’épave, ils n’ont observé aucune altération sur les coraux et les fonds marins autour de l’île. Mais ce qui les inquiète, ce sont les dommages sur le long terme.

D'après eux, les coraux et les mangroves peuvent être touchés par les effets de la marée noire dans l’avenir. Des nappes d'hydrocarbures ont atteint des mangroves de la côte, risquant de tuer des plantes dans ces zones protégées, dans les prochains mois, ont averti les experts. D’autant que nettoyer ces mangroves n’est pas une tâche facile. Le sol est particulièrement friable et intervenir risquerait d’enfoncer le pétrole encore plus profondément. Avant de s'attaquer aux mangroves, les travaux se concentrent sur la récupération des algues et plantes touchées par la marée noire et échouées sur la plage.