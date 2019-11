Marée noire au Brésil : le gouvernement suspecte un pétrolier sous pavillon grec d'être responsable

Qui est responsable de la marée noire qui a touché plus de 2 000 kilomètres de côtes du nord-est du Brésil ? Le gouvernement brésilien pense avoir trouvé la réponse, et indique qu’un tanker battant pavillon grec est "le principal suspect". Identifié grâce à des données satellitaires et une coopération internationale, le pétrolier "transportait du brut provenant du terminal pétrolier ‘San José’ au Venezuela et faisait route vers l’Afrique du Sud", a expliqué ce vendredi le ministère de la Défense.

Un mandat de perquisition a été émis au siège d’une compagnie maritime à Rio de Janeiro, a annoncé de son côté la police fédérale, sans en donner le nom. Le parquet évoquait lui des dégâts "incommensurables" sur les côtes brésiliennes.