Marée noire en Californie : l'ancre d'un navire pourrait avoir percé un oléoduc

Quelle est la cause de la marée noire qui menace les plages californiennes ? Telle est la question à laquelle les gardes-côtes tentent d'apporter une réponse. Ces derniers se penchent notamment sur la piste d'une ancre de navire qui aurait percé un oléoduc, selon plusieurs médias locaux, mardi 5 octobre. Une source proche de l'enquête citée par le quotidien Los Angeles Times indique que l'ancre aurait été jetée au mauvais endroit et aurait pu traîner l'oléoduc sur une quinzaine de mètres.

Les ports de Los Angeles et de Long Beach figurent parmi les plus actifs du monde en termes de pêche. Or, ces dernières semaines, les navires qui souhaitent y accoster sont confrontés à d'importants délais d'attente, renforcés par la crise sanitaire du Covid-19. Par conséquent, de nombreux cargos et porte-conteneurs sont contraints de patienter au large, se voyant attribuer des points d'ancrage, normalement à l'écart des oléoducs et autres équipements sous-marins.