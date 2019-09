Manuel Valls s'est marié aux Baléares avec Susana Gallardo

CARNET BLANC - L'ex-Premier ministre français s'est marié avec sa compagne espagnole Susana Gallardo samedi sur l'île de Minorque, dans l'archipel des Baléares.

"J’avais besoin de soleil, de Méditerranée, de ciel bleu, j’ai retrouvé l’amour". Il y a quelques mois, Manuel Valls avait évoqué sa nouvelle vie à Barcelone, où l'ancien Premier ministre a refait sa vie. Celle-ci a connu ce samedi une nouvelle étape, puisque le Français a épousé Susana Gallardo, sa compagne espagnole.

La cérémonie a eu lieu sur l'île de Minorque, dans l'archipel des Baléares, a appris l'AFP. Une cérémonie a l'abri des regards : en novembre dernier, Manuel Valls avait obtenu à Paris la condamnation de Paris Match qui avait publié fin août 2018 des photos volées de lui avec Susana Gallardo, pour atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l'image. L'hebdomadaire avait fait sa Une le 30 août 2018 sur cette relation et publié plusieurs photos du couple en vacances, dont certaines les montrant en maillot de bain. Très engagée pour l'unité de l'Espagne au moment de la crise catalane de 2017, Susana Gallardo est héritière de la société pharmaceutique catalane Almirall.