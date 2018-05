Mariage du prince Harry et de Meghan : le père de la jeune femme sera-t-il présent ?

Le 19 mai, Harry, prince de Galles, épousera Meghan Markle. La future duchesse est roturière, américaine, métisse, divorcée... des raisons pour lesquelles leur union aurait été inenvisageable, il y a 20 ans. Toutefois, les mentalités ont changé et les Anglais ont déjà adopté l'actrice américaine. Reste à savoir, si Thomas Markle, le père de Meghan assistera à la cérémonie. En effet, ce dernier a récemment évoqué la possibilité d'annuler sa venue pour des raisons de santé. Une situation qui ravive les sentiments des Britanniques envers la future mariée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.