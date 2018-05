Mariage du prince Harry et de Meghan Markle : des fans prêts à tout

Le prince Harry et Meghan étaient venus à Windsor, pour régler les derniers détails de leur mariage. Rappelons que la cérémonie se déroulera à la chapelle Saint-Georges. Le bâtiment ne pourra accueillir que 600 personnes. Toutefois, les fans de la famille royale sont prêts à tout pour assister à cet événement. Certains ont fait des heures de vol. D'autres campent au bord de l'allée qui mène au château depuis trois jours.



