Mariage du prince Harry et de Meghan Markle : des Français aux premières loges

Le prince Harry et Meghan Markle ont échangé leurs vœux au pied de l'autel de la chapelle Saint-Georges ce samedi 19 mai 2018 à Windsor. L'événement a fasciné nos concitoyens qui se sont déplacés pour être aux premières loges. Certains ont même aperçu le carrosse princier après la cérémonie religieuse.



