Mariage du prince Harry et de Meghan Markle : la partie privée se déroule loin des caméras

Les milliers de personnes venues célébrer le mariage du prince Harry et de Meghan Markle dans la ville de Windsor ont pu assister à la partie officielle et publique de la cérémonie, mais pas à la partie privée. La suite des festivités est réservée à seulement deux cents privilégiés. Ces derniers sont invités au manoir de Frogmore House pour une réception sous le patronage du prince Charles.



