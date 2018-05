Mariage du prince Harry et de Meghan Markle : la robe de mariée est "made in France"

La robe de mariée de Meghan Markle avait alimenté les rumeurs et les bookmakers depuis des jours. Certains avaient parié sur une marque britannique, mais c'est une maison française qui a finalement été choisie. Le modèle a été dessiné par Clare Waight Keller, directrice artistique de Givenchy.



