Mariage du prince Harry et de Meghan Markle : la touche finale aux préparatifs

Le 19 mai 2018, Meghan Markel dira "oui" au Prince Harry. Quelques jours avant le mariage, des milliers de personnes venues des quatre coins du monde sont à Windsor pour assister à la cérémonie. Touristes et journalistes cherchent même la meilleure place, en hauteur, pour avoir une belle vue sur les mariés. Au château, les préparatifs vont bon train. Et comme la future mariée, les invités au mariage devront absolument respecter plusieurs règles du protocole afin d'éviter les faux pas. Quelles sont-elles ?



