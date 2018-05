Mariage du prince Harry et de Meghan Markle : le portrait de deux atypiques

L'histoire du prince Harry et de Meghan Markle est digne d'un conte de fées. Lui, un prince rebelle et elle, une métisse roturière de Californie. Leur histoire d'amour hors du commun fait chavirer le Royaume-Uni. Le temps dira s'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.



