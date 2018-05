Mariage du prince Harry et de Meghan Markle : les 10 images que l'on retiendra

La monarchie britannique a offert au monde entier un événement en grande pompe à l'occasion du mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Une robe et un baiser de conte de fées avec une touche de modernité, et même quelques grammes d'espièglerie. Voici les meilleurs du mariage princier du duc et de la duchesse de Sussex, en 10 images.



