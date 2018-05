Mariage du prince Harry et de Meghan Markle : les Britanniques sont impatients

Personne ne risque de manquer les noces du prince Harry et de Meghan Markle. Le jour J, ce seront deux milliards de téléspectateurs qui seront au chevet de leurs télévisions pour suivre ce grand événement royal. Les Britanniques seront les plus fervents. En ce qui concerne la cérémonie, seuls 600 invités y assisteront et il est à noter qu'aucune personnalité politique n'a été conviée. Le nom d'Elton John et celui de Serena Williams sont cités du côté des stars, mais jusqu'ici, ce ne sont que des rumeurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.