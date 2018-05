Mariage du prince Harry et de Meghan Markle : tenue correcte exigée pour les invités

Ce samedi 19 mai 2018, l'union sacrée du prince Harry et de l'actrice américaine Meghan Markle a obligé les invités à changer de tenues. Le protocole du mariage requiert le respect d'un certain code vestimentaire. Le chapeau a été obligatoire pour les femmes, tout comme le smoking pour les hommes.



