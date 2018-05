Mariage princier : les Britanniques se moquent du mariage, on leur a demandé pourquoi

Un peu plus loin, dans un grand magasin britannique à bas prix, on se faufile dans les allées pour tenter de dénicher la collection spéciale mariage "Harry & Meghan", sortie il y a quelques jours. Il nous faudra l’aide de deux employés pour trouver. "On l’avait installée là, hier mais on l’a changée de place. Il faut aller au rez-de-chaussée", nous dit-on. Après avoir tourné une bonne dizaine de minutes dans le magasin, on la voit, là, devant nos yeux ébahis par … si peu de choses : quelques tee-shirts "Harry 4 Meghan", un pyjama-short pour femmes, un sac "Harry broke my heart", et une chemise de nuit avec les prénoms des mariés, la date du mariage et "Got my invit" ("J'ai mon invitation")…





On était à deux doigts de l’acheter pour essayer de rentrer à la soirée privée du couple, ce samedi, lorsqu’un couple s’approche et, hilare, prend l’un des pyjamas-shorts de cette collection. "C’est pour une amie qui déteste Meghan", nous lance Sandra en plaisantant. Vont-ils regarder le mariage ? "On ne sait pas encore", nous lancent-ils en chœur. Mais monsieur de préciser qu’il regardera très certainement la finale de la FA Cup, diffusée dans la foulée du mariage. Et quand on leur demande pourquoi tout est si calme, à l’approche d’un tel événement : "Parce qu’on s’en fiche. Il ne montera jamais sur le trône", nous disent-ils en riant.