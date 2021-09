Mariage pour tous : le "oui" l'emporte largement en Suisse

Huit ans après la France, les Suisses se mettent au mariage pour tous. Les partisans du "oui" devaient l'emporter ce dimanche 26 septembre, selon les premières estimations publiées par l'institut de sondage gfs.bern après la fermeture des bureaux de vote. Selon ces données, le "oui" obtiendrait 64% des suffrages.

Un vote sans grande surprise, puisque les sondages précédant le scrutin avaient accordé une large majorité aux partisans de l'union homosexuelle, à laquelle s'opposent principalement le parti populiste UDC, premier parti du pays, et certains groupes religieux. Le dernier sondage de l'institut gfs.bern réalisé entre le 1er et le 9 septembre donnait 55% au oui et 27% au non.