Critiques, provocations... Qui sont les membres de l'étrange famille de Meghan Markle ?

Comme son frère, Yvonne Markle, alias Samantha Markle, n'hésite pas à critiquer ouvertement Meghan Markle. C'est même elle qui, en février 2016, a ouvert le bal en décrivant sa demi-sœur comme une "arriviste superficielle, narcissique et égoïste", alors qu'elle venait d'officialiser sa relation avec le prince Harry. Un an plus tard, elle annonçait qu'elle allait publier un livre acerbe contre sa demi-sœur, intitulé "Journal de la sœur d'une princesse arriviste".





Résidant en Floride, cette écrivaine âgée de 52 ans reproche notamment à Meghan sa frivolité. Dans un entretien à Cosmopolitan, elle explique qu'il serait bien qu'elle aide un peu leur père, qui vit modestement au Mexique. "Cela devrait être une priorité. Si tu peux mettre 75.000 dollars dans une robe, tu peux tout aussi bien aider financièrement ton père de 75.000 dollars", lance-t-elle dans les pages du magazine.





Samantha Markle, qui, comme son frère, n'est pas invitée au mariage, n'a pas non plus apprécié les propos du prince Harry fin décembre 2017. Il s'était enjoué sur les ondes de la BBC des moments "fantastiques" que Meghan avait passés à Noël avec sa "grande famille" (à lui). "Cette famille que je suppose elle n'a jamais eue", avait-il ajouté. "En fait, elle a une grande famille qui a toujours été là, avec elle et pour elle, a répliqué Samantha Markle sur Twitter. Notre foyer était très commun et quand Doria et papa ont divorcé, nous nous sommes tous débrouillés pour qu'elle ait l'impression d'avoir deux maisons." Le tweet a été capturé par Cosmopolitan avant que Samantha Markle ne privatise son compte.