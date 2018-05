Mariage princier : le prince Charles conduira Meghan Markle à l'autel

Le mariage d'Harry et de Meghan a connu des rebondissements jusqu'à la dernière minute. En effet, le père de la jeune femme devait être présent le jour de l'événement. Cependant, Thomas Markle a finalement annulé sa venue, officiellement, pour des raisons de santé. De ce fait, ce sera le prince Charles, son beau-père, qui conduira la future mariée à l’autel, a annoncé le palais de Kensington, ce vendredi 18 mai 2018.



