Mariage princier : plus 100 000 visiteurs sont attendus

Le mariage du prince Harry et Meghan Markle se tiendra samedi 19 mai 2018 au château de Windsor, à l'ouest de Londres. Des dizaines de milliers de visiteurs seront notamment attendus pour le grand jour. Les regards du monde entier seront braqués sur la route "The Long Walk" pour admirer le mariage royal.



