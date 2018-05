Mariage princier : une bonne affaire pour l'économie britannique

Ils seront 100 000 ce samedi 19 mai dans les rues de Windsor et des centaines de millions d'autres devant leur télévision dans le monde entier, pour assister au mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Les premiers spectateurs sont déjà arrivés sur place avec trois jours d'avance, pour être sûrs d'être bien placés. Cette cérémonie a focalisé l'attention sur le Royaume-Uni. Le chiffre d'affaires de certaines boutiques a en effet été multiplié par dix en quelques jours. Les hôtels ont tous été complets à 15 km à la ronde. Certains habitants de la ville ont même réussi à louer leurs maisons trois fois plus cher que d'habitude.



